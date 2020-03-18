Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Власти США временно приостанавливают выдачу въездных виз в большинстве стран мира из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается 18 марта в микроблоге Госдепартамента в Twitter.

«В рамках мер реагирования на коронавирус COVID-19 Госдепартамент США приостанавливает повседневные визовые услуги в большинстве стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оказание услуг будет возобновлено в кратчайшие сроки, какие будут возможны, однако конкретные даты пока не называются. Всю актуальную информацию можно получить на официальных сайтах американских посольств и консульств, отметили в ведомстве.