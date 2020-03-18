Белград, , 22:57 — REGNUM До 12 лет тюремного срока может грозить за нарушение самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса гражданам Сербии. Об этом 18 марта заявила журналистам на специальной пресс-конференции премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

С 18 марта в Сербии введён комендантский час в дневное время для граждан старше 65 лет (до 70 лет в селах) и для всех граждан с 20:00 (22:00 мск) до 05:00 (07:00 мск). Все медучреждения страны, охрана границы и центры временного содержания мигрантов взяты под контроль армией.

Брнабич пояснила, что в стране будет вестись контроль за гражданами. Если в ходе контроля будут выявлены граждане, нарушившие самоизоляцию, то их принудительно направят в карантин в один из трёх объектов на территории страны, которые предоставил минюст.

Если же выяснится, что из-за не соблюдающего режим самоизоляции гражданина заразится и погибнет другое лицо, то нарушивший режим будет наказан, ему будет грозить до 12 лет тюремного срока.

В настоящее время на территории Сербии выявлено 89 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в Сербии комендантского часа в связи с угрозой распространения коронавируса.

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