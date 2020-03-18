Женева, Швейцария, , 22:55 — REGNUM Число инфицированных коронавирусной инфекцией во всем мире перевалило за 200 тысяч человек. Об этом сегодня, 18 марта, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Напомним, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в странах Европы, а также в Северной Америке. Особенный рост наблюдается в Италии, Испании, Франции и Германии. При этом в странах Дальнего Востока — Китая, Южной Корее, Тайване и Японии удалось сдержать распространение эпидемии жесткими методами — карантином, самоизоляцией, всесторонними эпидемиологическими расследованиями. Смертность от коронавируса снижалась интенсивной терапией в особо тяжелых случаях заражения.

Пока европейским странам не удается сдержать эпидемию.

В России пока зафиксировано 147 случаев заражения. Пять человек смогли выздороветь.