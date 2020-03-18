Подгорица, , 22:50 — REGNUM За один день в Черногории выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом, передает национальный вещатель RTCG. Всего заболевших восемь.

Только один заболевший не имел контактов с людьми, у которых вирус выявили днем ранее. Под контролем врачей остаются 3523 человек — они недавно приехали из стран, где было возможно заражение.

17 марта в стране было выявлено первых два случая заболевания.

Ранее власти приняли чрезвычайные меры по недопущению распространения коронавируса в стране.