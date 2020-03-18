Ашхабад, , 22:50 — REGNUM В Стамбуле несколько граждан Туркмении отравившись суррогатным алкоголем, пытаясь защититься от заражения коронавирусной инфекцией, пишет турецкое издание «SonDakika».

В результате трое туркменистанцев умерли, а еще один их соотечественник попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы Турции задержали распространителей поддельного алкоголя. Ими также оказались граждане Туркмении, проживавшие по соседству с погибшими.

Издание отмечает, что в соседнем Иране из-за отравления суррогатной водкой уже умерли 159 человек, пытавшихся уберечься от заражения коронавирусом при помощи некачественных алкогольных напитков.