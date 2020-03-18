Великий Новгород, 18 марта 2020, 22:36 — REGNUM С 18 марта экспозиции и памятники Новгородского музея-заповедника, в том числе филиалы в Боровичах, селе Кончанском-Суворовском, Старой Руссе, Валдае и Чудово, закрыты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея.
Прекращён доступ посетителей в фонды музея, отменены все ранее запланированные экскурсии, творческие встречи, мастер-классы и лекции.
Всем интересующимся историей и культурой Великого Новгорода и Новгородской земли предложили обратиться на страницу «Музей онлайн» на сайте музея — с виртуальными панорамами экспозиций, видео‑ и аудиоэкскурсиями. Также новгородский музей планирует серию онлайн-трансляций.
«Цифровые коллекции помогут вам ближе узнать музейное собрание и подготовиться к путешествию, когда минует угроза распространения инфекции», — отметили в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.
Новгородский музей-заповедник — один из старейших и крупнейших музеев России. Музей представляет собой уникальный источник информации о средневековой Руси. Датой его основания считается 1865 год, когда при Новгородском губернском статистическом комитете был создан Музей древностей. Общая площадь территории объединения — 69,1 га, в том числе головного музея — 61,1 га. На балансе Новгородского музея-заповедника — 113 зданий и сооружений, большинство из которых являются памятниками архитектуры и культуры. 16 архитектурных памятников музея имеют монументальную живопись
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 16 марта введены ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (подтверждённых случаев в регионе пока нет). Запрещены все массовые мероприятия численностью более 50 человек.