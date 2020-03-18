Великий Новгород, , 22:36 — REGNUM С 18 марта экспозиции и памятники Новгородского музея-заповедника, в том числе филиалы в Боровичах, селе Кончанском-Суворовском, Старой Руссе, Валдае и Чудово, закрыты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея.

Прекращён доступ посетителей в фонды музея, отменены все ранее запланированные экскурсии, творческие встречи, мастер-классы и лекции.

Всем интересующимся историей и культурой Великого Новгорода и Новгородской земли предложили обратиться на страницу «Музей онлайн» на сайте музея — с виртуальными панорамами экспозиций, видео‑ и аудиоэкскурсиями. Также новгородский музей планирует серию онлайн-трансляций.

«Цифровые коллекции помогут вам ближе узнать музейное собрание и подготовиться к путешествию, когда минует угроза распространения инфекции», — отметили в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 16 марта введены ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (подтверждённых случаев в регионе пока нет). Запрещены все массовые мероприятия численностью более 50 человек.