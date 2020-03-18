Донецк, , 22:22 — REGNUM Донецкая Народная Республика прекращает пропуск людей через КПП на линии разграничения с Украиной. Об этом сообщил 18 марта глава ДНР Денис Пушилин.

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.

Как уточняется, соответствующее распоряжение вступит в силу с полуночи 21 марта 2020 года.