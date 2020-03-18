Москва, , 22:10 — REGNUM Ожидается, что в Госдуме с 19 марта приостанавливается работа столовых и буфетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта сообщил источник в нижней палате парламента.

«Предполагается, что уже с 19 марта в Госдуме приостанавливается работа столовых и буфетов», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, меру объясняют угрозой распространения коронавируса.

В Госдуме работают точки общепита ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» Управления делами президента РФ.

Можно сделать вывод о том, что столовые и буфеты также приостановят работу и в Совфеде.

Ранее в связи с угрозой распространения коронавируса в Госдуме ввели повышенные меры: отменены или перенесены круглые столы, парламентские слушания, ужесточена пропускная система, на входе измеряют температуру, предпринимаются и другие меры.