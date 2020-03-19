Стокгольм, , 00:02 — REGNUM Большинство своих заводов на территории Европы останавливает шведский производитель грузовиков Scania. Об этом сказано в опубликованном 18 марта пресс-релизе концерна.

Работа большей части европейских заводов будет проистановлена руководством концерна Scania с 25 марта. Причиной временного перерыва в работе заводов стало отсутствие в наличии компонентов, необходимых для сборки, вызванное проблемами с логистикой и сбоем поставок в связи с пандемией коронавируса в европейских странах.

При этом генеральный директор Scania Хенрик Хенрикссон уточнил, что сервисные центры компании и центры запчастей продолжат свою работу.

Предварительно остановка производства на предприятиях компании в Швеции, Нидерландах и Франции продлится две недели. Заводы Scania в Латинской Америке продолжают свою работу.

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