Сыктывкар, 18 марта 2020, 21:56 — REGNUM Сосногорская швейная фабрика запускает производство защитных масок и костюмов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее поручение дал глава Коми Сергей Гапликов.
Решение о старте производства было принято из-за дефицита защитных средств в аптеках республики. Как сообщил директор Сосногорской швейной фабрики Дмитрий Кологривый, до 10 апреля произведут около 20 тысяч защитных костюмов.
К концу апреля предприятие планирует выпустить порядка 20−25 тысяч защитных костюмов и от 7 до 10 млн масок. Сейчас предприятие проходит процедуру сертификации.
Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Республике Коми введен режим повышенной готовности. Под медицинским наблюдением в Республике Коми находятся 122 человека. Из них — 13 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом, трое находятся в обсерваторе.