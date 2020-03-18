Сыктывкар, , 21:56 — REGNUM Сосногорская швейная фабрика запускает производство защитных масок и костюмов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее поручение дал глава Коми Сергей Гапликов.

Решение о старте производства было принято из-за дефицита защитных средств в аптеках республики. Как сообщил директор Сосногорской швейной фабрики Дмитрий Кологривый, до 10 апреля произведут около 20 тысяч защитных костюмов.

«В первую очередь продукция будет поставляться в учреждения республики. Потом Минторг России определит приоритеты, куда надо направлять продукцию. Я больше чем уверен, что с 1 апреля продукция пойдет в больших объёмах», — сказал директор предприятия.

К концу апреля предприятие планирует выпустить порядка 20−25 тысяч защитных костюмов и от 7 до 10 млн масок. Сейчас предприятие проходит процедуру сертификации.

«Понятно, что такую продукцию нельзя выпускать без соответствующего гигиенического сертификата. Необходимо в кратчайший срок сшить образцы и представить их в Центр сертификации. Как только будут проведены лабораторные исследования этих образцов, будет выдано соответствующее разрешение. Фабрика готова выпускать маски и защитные костюмы в объёмах, которые необходимы в первую очередь для республики, а во вторую для сторонних заказчиков, которые сегодня уже есть в большом количестве», — отметил Сергей Гапликов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Республике Коми введен режим повышенной готовности. Под медицинским наблюдением в Республике Коми находятся 122 человека. Из них — 13 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом, трое находятся в обсерваторе.