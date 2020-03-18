Берн, , 21:55 — REGNUM Власти Швейцарии на полгода ограничили продажу аспирина и парацетамола. Соответствующий документ подписала сегодня, 18 марта, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

Речь идет о безрецептурных препаратах, среди которых аспирин и парацетамол. Их в течение ближайших 6 месяцев решено отпускать по одной пачке в руки.

Также ограничения касаются ибупрофена, диклофенака, кодеина, алкалоидных опиатов, опиаты с отхаркивающими компонентами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала использовать ибупрофен при заражение коронавирусной инфекцией. При этом для ослабления симптомов рекомендуется использовать парацетамол и аспирин. Лекарство от коронавируса пока нет.