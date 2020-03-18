Лима, , 21:53 — REGNUM Комендантский час введён в Перу, заявил 18 марта президент этой страны Мартин Вискарра в обращении к согражданам, сообщает Andina.

На улицы страны запрещено выходить в ночное время — с 20:00 до 05:00 (время местное). Эти меры приняты перуанскими властями с целью остановить эпидемию коронавируса нового типа.

Напомним, в стране вирус COVID-19 выявлен у 117 человек. 16 марта страна закрыла границы.

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