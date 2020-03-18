Москва, , 23:32 — REGNUM Пользователи интернета вовсю высмеивают коронавирус и создают про него мемы. Корреспондент ИА REGNUM отобрал лучшие из них.

Коронавирус Сdc.gov

Об удаленной работе, на которую многие перешли из-за коронавируса:

Социальные сети

«Удалёнка» Социальные сети

О новой моде:

Тренды Социальные сети

Тренды Социальные сети

Советскую классику тоже не забыли:

Социальные сети

Теория происхождения вируса (ученые полагают, что человек получил его от летучей мыши):

Социальные сети

Об экономической ситуации в мире:

Социальные сети

О ситуации в мире и странах СНГ:

Социальные сети

А также о феномене неизвестной природы, из-за которого все начали массово скупать туалетную бумагу (пер. — Как американцы защищают себя от коронавируса):