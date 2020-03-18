Москва, 18 марта 2020, 23:32 — REGNUM Пользователи интернета вовсю высмеивают коронавирус и создают про него мемы. Корреспондент ИА REGNUM отобрал лучшие из них.
Об удаленной работе, на которую многие перешли из-за коронавируса:
О новой моде:
Советскую классику тоже не забыли:
Теория происхождения вируса (ученые полагают, что человек получил его от летучей мыши):
Об экономической ситуации в мире:
О ситуации в мире и странах СНГ:
А также о феномене неизвестной природы, из-за которого все начали массово скупать туалетную бумагу (пер. — Как американцы защищают себя от коронавируса):