Москва, , 21:50 — REGNUM Горячую линию для российских пенсионеров в связи с эпидемией коронавируса открыл Общероссийский народный фронт, информация об этом появилась 18 марта на сайте ОНФ.

Теперь любой человек старше 60 лет может круглосуточно позвонить по телефону 8 (800) 200-34-11 и попросить доставить продукты, лекарства, товары первой необходимости. По этому же телефону могут звонить желающие стать волонтерами. Всего за пару часов после открытия горячей линии на нее поступило более 50 звонков от одиноких пенсионеров.

Круглосуточный кол-центр организован силами нескольких волонтерских организаций, Фонда «Россконгресс» и ПАО «Ростелеком».

ОНФ принимает активное участие в борьбе с распространением коронавируса, штабы движения уже развернуты в 28 регионах.

Напомним, Общероссийский народный фронт, объединяющий неравнодушных и патриотически настроенных граждан, был организован в 2011 году по инициативе Владимира Путина, который был тогда председателем правительства. Среди прочих задач ОНФ занимается координацией волонтерской деятельности в России.