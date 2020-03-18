Великий Новгород, , 21:46 — REGNUM Школы Новгородской области перейдут на дистанционное обучение с 23 марта, а те, где на этот период запланированы каникулы, — после их окончания. Об этом заявила министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова по итогам заседания федеральной рабочей группы, организованной Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором.

По словам Серебряковой, в таком режиме школы региона будут работать до 12 апреля. При этом в начальной школе, по желанию родителей, которым не с кем оставить детей, будут сформированы общие группы численностью не более 12 человек. Предполагается, что таких классов не должно быть много: по одной на 1-е, 2-е, 3-и и 4-е классы в каждой школе.

«Чтобы зачислить ученика в такой класс, необходимо будет написать заявление на имя директора в свободной форме», — сообщила Серебрякова.

Детские сады Новгородской области продолжат работать в режиме свободного посещения.

Глава регионального министерства образования отметила, что уже 6,6% учеников школ и 6,2% воспитанников детских садов перешли на дистанционное обучение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, такой режим введён в регионе уже с 16 марта после указа губернатора Андрея Никитина об ограничении массовых мероприятий.

По данным на 18 марта, в регионе нет подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под наблюдением врачей остаются 29 человек, вернувшиеся из стран, где случаи заражения вирусом COVID-19 есть.

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