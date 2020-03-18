Киев, , 22:07 — REGNUM Доверять только официальным источникам информации в связи с эпидемией коронавируса призвал граждан Украины глава государства Владимир Зеленский. Об этом сам президент Украины написал в своём аккаунте в социальной сети Facebook.

Зеленский призвал граждан страны не верить недостоверной информации о распространении коронавируса на территории Украины.

«Гораздо быстрее вируса распространяются фейки о нем. Страшилки о 400 тыс. больных коронавирусом в Украине — ложь», — заявил Зеленский.

Президент Украины призвал граждан доверять только официальным источникам информации, таким как официальные страницы минздрава, правительства, Верховной рады и офиса президента Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении экс-премьера Украины, главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, что в стране не существует диагностики коронавирусной инфекции на том уровне, на котором она сейчас нужна.

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