Тирана, , 22:02 — REGNUM Министерство здравоохранения Албании сообщило, что число заразившихся коронавирусом в стране к 18 марта увеличилось до 59 человек.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за последние сутки в Албании выявлено четыре новых случая заражения. На данный момент в Албании проведено 665 тестов на коронавирус, среди которых положительный результат дали лишь 59.

Двое пожилых пациентов, страдавших хроническими заболеваниями, скончались.

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