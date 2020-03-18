Москва, , 21:37 — REGNUM На данном этапе карантин является, возможно, лучшим способом предотвращения распространения коронавируса COVID-2019. Именно эта мера уже продемонстрировала свою эффективность в Китае, сообщила корреспонденту ИА REGNUM врач-инфекционист Галина Горбачёва.

«Одна из особенностей коронавируса COVID-2019 в том, что его инкубационный период занимает больше времени, чем у обычного гриппа. Человек может жить в обычном режиме, не испытывая никаких симптомов, и при этом являться переносчиком опасной инфекции. Карантин же позволяет ограничить носителя болезни от здоровых людей до появления первых симптомов», — сказала врач.

Именно карантин, отметила Горбачёва, позволил Китаю эффективно противостоять распространению инфекции. Диаметрально противоположная ситуация сложилась в Италии, где население пренебрежительно отнеслось к необходимости изоляции. Как итог: в КНР распространение идёт на спад, а в Италии, а вслед за ней и по всему Евросоюзу коронавирус распространяется порой в геометрической прогрессии.