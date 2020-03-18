Париж, , 21:32 — REGNUM По информации минздрава Франции, за сутки в стране 89 человек погибли от коронавирусной инфекции, общее число погибших составило 294 человека, 18 марта сообщает Agence France-Presse.

Общее число носителей COVID-19 во Франции к настоящему моменту достигло 9134 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса во Франции продолжается уже достаточно давно, однако до сих пор во многих больницах страны не хватает простых медицинских масок.

Читайте также: Правительство Франции обещает обеспечить врачей масками к концу недели