, 21:32 — REGNUM Заражение коронавирусом выявлено у двух сотрудников Всемирного банка в Вашингтоне. Об этом 18 марта сообщил журналистам президент международной финансовой организации Дэвид Малпасс.

Коронавирусная инфекция выявлена у двух сотрудников центрального офиса Всемирного банка в Вашингтоне.

Международная финансовая организация ранее заявляла об увеличении фонда быстрого финансирования на борьбу с коронавирусом до 14 млрд долларов. Глава Всемирного банка выразил надежду, что это позволит использовать часть средств на поддержку частных компаний и их сотрудников, пострадавших от экономических последствий коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирный банк и ВОЗ предложили самопровозглашённой республике Косово 15 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.