Псков, , 21:29 — REGNUM В Псковской области покупателям в очередях в магазинах предложат соблюдать дистанцию в один метр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такие меры рекомендует ввести председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

На встрече с представителями торговых сетей сегодня, 18 марта, чиновник рекомендовал разместить на кассах соответствующие информационные сообщения: о необходимости соблюдать дистанцию в 1 метр между покупателями в очереди.

Кроме того, в торговые сети и точки общественного питания разослали памятки по проведению профилактических мер от коронавирусной инфекции нового типа. Помимо постоянной обработки поверхностей, в некоторых магазинах установлены специальные диспенсеры, с помощью которого обработать руки дезинфицирующим раствором может любой посетитель. В розничной продаже антисептические средства для личного пользования пополнят в ближайшее время, заверили представители торговых сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на антисептики, на ряд товаров первой необходимости и длительного хранения (крупы, сахар, соль, туалетная бумага) в Псковской области наблюдался повышенный спрос. Ажиотаж связывают с распространением в России коронавирусной инфекции и рекомендациями о самоизоляции. В Псковской области подтверждённых случаев коронавируса нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пскове создадут двухмесячный запас продовольствия и антисептиков