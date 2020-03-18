Скопье, 18 марта 2020, 21:13 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил чрезвычайное положение из-за глобальной эпидемии коронавирусной инфекции, 18 марта сообщает агентство Reuters.
Ранее власти балканской страны уже отменили парламентские выборы, запланированные на 12 апреля, закрыли границы и запретили публичные собрания.
Одновременно с отменой парламентских выборов в Северной Македонии стало известно об окончательном одобрении вступления страны в НАТО всеми членами альянса.
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