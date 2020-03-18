Москва, , 21:12 — REGNUM Информация о планах таксопарков Москвы повысить цены на аренду автомобилей для таксистов не соответствует действительности. Об этом сообщается 18 марта в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Созвонились с таксопарками и можем смело заявить — это очередной вирусный фейк», — говорится в сообщении.

По информации департамента, стоимость аренды «останется неизменной и, возможно, даже упадет, так как это стимул для водителей выходить на работу и поддерживать транспортную систему Москвы».

Ранее в ряде источников появились сообщения о том, что московские таксопарки якобы планируют повысить цены на аренду автомобилей для таксистов из-за падения курса рубля и роста количества заказов такси на фоне ситуации с коронавирусом.