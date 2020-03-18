Загреб, , 21:32 — REGNUM Очередной комплекс мер по противодействию распространению коронавируса введён в Хорватии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба МВД страны.

Очередной шаг по борьбе с пандемией включает закрытие всех магазинов в стране, исключая продовольственные, аптеки и автозаправочные станции. Будут закрыты парикмахерские, учреждения культуры и спорта. Особые меры будут введены с 00:00 19 марта по местному времени сроком на 30 дней.

По последним данным, в стране выявлено уже 87 случаев заражения коронавирусом. На полуострове Истрия отмечен один случай летального исхода, предположительно, из-за заболевания, вызванного коронавирусом. Официального подтверждения данной информации нет.

В Хорватии уже действует запрет на массовые мероприятия, в том числе религиозные, на две недели закрыты образовательные учреждения, властями предпринят ряд экономических мер и ограничен въезд и выезд в государства, в которых есть очаги коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 81 случае заражения коронавирусной инфекцией в Хорватии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хорватии закрывают школы на карантин из-за коронавируса