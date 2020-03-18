Москва, , 21:05 — REGNUM Без особого драматизма рассказывают о коронавирусе многие выздоровевшие пациенты, у которых был подтвержден этот диагноз.

Так, Давид Беров, который считается первым москвичом, подцепившим коронавирус, после выписки из больницы не может понять, чем же таким особенным переболел. По его ощущениям, он перенес обычную простуду и не считает, что заслуживает какого-то особого внимания прессы. Условия в больнице и отношение персонала он оценивает как отличные, на работе, куда он уже вернулся, все отнеслись к его отсутствию с пониманием. Единственное, о чем он сожалеет — не очень удачное видео, попавшее в сеть. Давид не призывает легкомысленно относиться к инфекции, но считает, что ажиотаж вокруг предметов первой необходимости, который охватил некоторых людей, скоро пройдет.

Но даже люди, перенесшую коронавирусную пневмонию, чаще всего не говорят о своем опыте, как о чем-то ужасном. Например, не драматизирует свой опыт 44-летняя китаянка, переболевшая коронавирусом в январе. Она заразилась в Ухане, где она работает, но госпитализирована была в родном городе Чунцине, куда приехала на праздник. Женщина с теплотой вспоминает о заботливом персонале больницы и советует всем не паниковать, а соблюдать меры защиты, в случае же «простудных» симптомов довериться медикам. «Не стоит беспокоиться, что тебя изолируют, надо сохранять хорошее расположение духа, слушаться врачей, верить им — тогда обязательно пойдешь на поправку», — говорит она.

В некоторых рассказах выздоровевших, которые попадают в печать, изрядная часть «ужасов» нагнетается журналистами, и это заметно. Так, один из заболевших и выздоровевших китайцев «невыносимо страдал от жара и боли во всем теле и кашлял так, что казалось, будто он вот-вот умрет», но при этом, чтобы отвлечься, днями напролет смотрел японские мультфильмы, что вряд ли под силу человеку в действительно тяжелом состоянии. Молодой человек буквально за один день избавился от жара после того, как ему ввели препарат, применяемый для лечения ВИЧ, хотя перед этим «стучался в двери ада». Вряд ли подобные литературные «красивости» помогают читателям СМИ трезво смотреть на ситуацию и адекватно представлять, с чем они могут столкнуться.

Напомним, даже в самой уязвимой группе населения, среди пожилых людей в возрасте старше 80 лет смертность от нового коронавируса составляет 14%, так что подавляющее большинство заболевших выздоровеет.