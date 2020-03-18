Скопье, , 21:16 — REGNUM Министерство здравоохранения Северной Македонии 18 марта сообщило о том, за последние сутки в стране было выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, четверо заболевших проживают в Скопье. Состояние здоровья всех пациентов стабильно и не вызывает опасений.

Напомним, в связи с коронавирусом в Северной Македонии введен режим Чрезвычайного положения. Поскольку парламент страны был распущен в связи с проведением досрочных выборов, декрет вступил в силу сразу после подписания его президентом Стево Пендаровски.

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