Москва, , 20:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за отказ обслуживать инвалидов, лиц пожилого возраста и несовершеннолетних. Документ размещён 18 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с новым законом за отказ потребителю в предоставлении товаров, выполнении работ или оказании услуг по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом, будет грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Законом также предусмотрено, что в случае отказа нескольким потребителям одновременно административная ответственность будет следовать за отказ каждому из них, а в случае неоднократного отказа — за каждый из таких эпизодов в отдельности.