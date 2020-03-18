Берлин, , 20:51 — REGNUM От сплочённости, которую проявит немецкий народ, зависит его победа над эпидемией вируса COVID-19, заявила 18 марта федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает t-online.de.

В своём видеообращении к согражданам Меркель по поводу вспышки коронавируса сказала:

«Итак, позвольте мне сказать: это серьёзно. Принимайте это всерьёз. После Второй мировой войны у нашей страны не было беды, преодоление которой так сильно зависело бы от нашей совместной солидарности».

Она пояснила, что возникшая проблема становится проверкой для немцев, насколько они готовы к «социальному взаимодействию». Этот вирус кардинально изменил жизнь Германии.

Например, в стране появились такие ограничения, которых никогда не существовало раньше. Но они оправданы, отмечает глава правительства.

Напомним, на сегодняшних день в Германии заражение коронавирусом диагностировано у десяти тысяч человек, 26 человек умерли.

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