Берлин, 18 марта 2020, 20:51 — REGNUM От сплочённости, которую проявит немецкий народ, зависит его победа над эпидемией вируса COVID-19, заявила 18 марта федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает t-online.de.
В своём видеообращении к согражданам Меркель по поводу вспышки коронавируса сказала:
Она пояснила, что возникшая проблема становится проверкой для немцев, насколько они готовы к «социальному взаимодействию». Этот вирус кардинально изменил жизнь Германии.
Например, в стране появились такие ограничения, которых никогда не существовало раньше. Но они оправданы, отмечает глава правительства.
Напомним, на сегодняшних день в Германии заражение коронавирусом диагностировано у десяти тысяч человек, 26 человек умерли.
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