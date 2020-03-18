Пенза, , 20:54 — REGNUM Облачаться в спецкостюмы приходиться сотрудникам скорой помощи не на каждый вызов, а лишь для лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, только что вернувшихся из-за границы, сообщают в правительстве региона.

В Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (ПОКЦСВМП) рассказали, как доставляют больных с подозрением на коронавирус. Диспетчер, принимая звонок, выясняет, был ли человек за границей или контактировал с кем-то из приехавших. Бригада скорой помощи облачается в халат, шапку, маску, фартук, штаны, бахилы, двое перчаток. Водитель также надевает маску, шапку и халат. После транспортировки больного дезинфицируют салон автомобиля.

В клиническом центре в отношении пациента проводят стандартный осмотр: измерение температуры, пульса, давления, осмотр горла, берутся мазки из носа и ротовой полости. Затем больного размещают в боксе.

«В настоящий момент в больнице лежит одна пациентка с подтвержденным диагнозом и 10 человек с подозрением на коронавирус», — сказала зам. главного врача ПОКЦСВМП Джамиля Курмаева.

Чаще всего коронавирус характеризуется развитием пневмонии. В клинике имеются 17 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Если окажется пациент, которому не помогла ИВЛ, то из областной больницы им. Н.Н. Бурденко доставят аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в больницах Пензенской области находятся около 400 дыхательных аппаратов, из них 60 — высокотехнологичные аппараты ИВЛ и один аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Региону выделено 8 млн рублей на приобретение еще пяти аппаратов ЭКМО.

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