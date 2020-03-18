Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Запрет на въезд в США из Мексики из-за коронавируса будет введён в ближайшее время. Об этом 18 марта сообщил журналистам во время пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, возможно, такой запрет будет введён уже сегодня, 18 марта. Так лидер США ответил на вопрос журналистов о планах ввода подобного запрета в отношении беженцев.

Отмечается, что законодательство США допускает полную либо частичную приостановку въезда на территорию США граждан других стран, а также ввоза товаров из отдельных мест в качестве превентивной меры для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взаимной договорённости по закрытию границ в связи с пандемией коронавируса между США и Канадой.

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