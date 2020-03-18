Тирасполь, , 20:42 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике ввели чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Как передает ИА REGNUM, режим ЧП будет действовать до 5 апреля.

В этот период в ПМР запрещены все массовые мероприятия и закрыты места массового скопления. Работают аптеки, продуктовые магазины, заправочные станции и рынки. Также открыты церкви, но службы проводятся на улице.

Как сообщил министр здравоохранения Приднестровья Алексей Цуркан, сейчас в Приднестровье нет подтвержденных случаев коронавируса, но анализы пяти человек с подозрением на вирус отправлены для проверки в Кишинев. Они помещены в карантин.

Ранее власти ПМР ужесточили контроль на границах на время действия антикоронавирусного карантина. Теперь выехать из республики на время действия карантина можно в трех случаях: неотложной медицинской помощи, похорон близких родственников и решения вопросов, связанных с жизнеобеспечением государства.

Отметим, что в соседней Молдавии подтверждено 36 случаев коронавируса и один человек уже умер от его последствий. Опасный вирус в Молдавию «импортировали» мигранты, вернувшиеся из Италии.

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