Лондон, , 20:40 — REGNUM Все школы Великобритании будут закрыты из-за продолжающейся эпидемии COVID-19, 18 марта передает BBC.

Закрытие школ произойдет сразу после окончания учебы в пятницу. Ранее в Великобритании уже объявили о закрытии ряда крупных университетов из-за коронавируса.

В настоящий момент в Великобритании зафиксированы 2642 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли от болезни 72 человека — 71 в самой Великобритании и ещё один на британских Каймановых островах.

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