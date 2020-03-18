Челябинск, , 20:37 — REGNUM Челябинский областной суд огласил приговор 33-летнему убийце женщины и 14-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла 23 ноября 2018 года. Убийца был дома у своей 45-летней знакомой в селе Бродокалмак. Из-за личных неприязненных отношений он несколько раз ударил её табуретом и нанёс ножевые ранения. А затем зарезал её сына, надеясь убрать свидетеля.

Суд учёл, что преступление произошло в пьяном виде. При этом он явился с повинной и помог раскрыть преступное деяние. Осуждённому назначили 21 год колонии строгого режима. А родственнику убитых преступник должен будет возместить моральный вред — 2 млн рублей.