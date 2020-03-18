Рим, , 20:50 — REGNUM До 35 716 человек возросло количество заражённых коронавирусом в Италии. Об этом 18 марта сообщил журналистам на вечернем брифинге глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Количество летальных исходов, зарегистрированных в стране за сутки, составило 475 случаев. Таким образом, общее число жертв коронавирусной инфекции в стране достигло 2978 человек. Больше всего смертей произошло в регионе Ломбардия, здесь погибли 319 человек.

Борелли отметил, что за сутки в стране излечились от инфекции 1084 человека, общее число выздоровевших достигло 4025.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх тысячах случаев заражения коронавирусной пневмонией на территории Италии за сутки.

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