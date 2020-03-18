Скопье, 18 марта 2020, 20:25 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён в Северной Македонии, заявил 18 марта в своём обращении к согражданам президент страны Стево Пендаровский.
Такие меры приняты северо-македонскими властями на фоне распространения коронавируса нового типа.
Напомним, в Северной Македонии 31 человек инфицирован вирусом COVID-19, один выздоровел. Скопье объявил запрет на въезд иностранцев в страну.
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