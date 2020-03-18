Ижевск, , 20:20 — REGNUM В Удмуртии с 18 марта вводится режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

В частности, документ вводит запреты на проведение массовых мероприятий любой направленности численностью более 500 человек. Все мероприятия, запланированные до 12 апреля, перенести на более поздний срок. Отменить все командировки за пределы Российской Федерации. Работников, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, не допускать до работы без прохождения 14 дней в самоизоляции.

Министерству здравоохранения поручено организовать работу медорганизаций с приоритетом оказания медицинской помощи лихорадящим больным, в особенности лицам старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями. На железной дороге и в аэропорту Ижевска обеспечить контроль температуры тела пассажиров, прибывающих в столицу Удмуртии.

В детских садах обеспечить ежедневный контроль температуры тела воспитанников, заболевшим незамедлительно оказывать медицинскую помощь. Школьникам рекомендуется не совершать поездки в период весенних каникул.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии до настоящего момента не зарегистрировано ни одного заражённого коронавирусом. Утром, анонсируя ввод режима повышенной готовности, премьер-министр Ярослав Семёнов отмечал, что важно сохранить ситуацию в текущем виде.

В регионах Приволжского федерального округа коронавирус выявлен в Нижегородской, Самарской, Пензенской, Кировской областях, Татарии, а также Пермском крае. Во всех регионах Поволжья объявлен режим повышенной готовности.