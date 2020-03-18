Кишинёв, , 20:19 — REGNUM В Молдавии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, а общее число заболевших достигло 36. Как сообщил глава Агентства публичного здоровья Молдавии Николай Фуртунэ, подозрение на коронавирус есть в отношении еще 96 человек, передает ИА REGNUM.

По данным на 17 марта, один человек в Молдавии умер от последствий коронавируса, и один человек полностью выздоровел. Среди заболевших — двое детей.

Из шести заразившихся за сутки трое — вернувшиеся из Италии, а трое заразились уже в Молдавии.

Власти Молдавии ранее объявили в стране чрезвычайное положение. Также в республике действует высший красный код угрозы эпидемиологической опасности из-за коронавируса COVID-19. Прервано транспортное сообщение со всеми странами, закрыты школы и детсады и отменены все массовые мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии зарегистрирована первая смерть от коронавируса