Москва, , 20:19 — REGNUM Образовательный ресурс Учи.ру анонсировал запуск платформы для проведения дистанционных онлайн-уроков в период карантина. Об этом сообщает пресс-служба ресурса.

Отмечается, что онлайн-уроки с участием учителей ресурса начнутся 23 марта. Помимо этого, ресурс могут использовать и учителя обычных школ, а также их ученики.

Учи.ру предлагает возможности выполнения заданий онлайн, защищённое общение с учениками в чатах, проверочные работы с уникальными вариантами и многое другое. Учитель сможет зарегистрировать своих учеников и лично раздать им логины и пароли.