Казань, , 20:49 — REGNUM В Татарии сегодня, 18 марта, начала работу единая многоканальная горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции. Только что вернувшиеся из-за рубежа жители республики могут сообщить о своем прибытии. Звонки принимаются ежедневно с 07:30 до 20:00 часов по телефону: 8(800)222−59−00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее звонки принимались в республиканское управление Роспотребнадзора, сейчас эта горячая линия прекратила свою работу. В круглосуточном режиме с 6 марта было принято и обработано 1456 звонков. В лечебную часть переданы сведения на 439 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 17 марта начал работать телефон горячей линии специально для лиц, прибывших из-за рубежа, сообщают в правительстве Пензенской области. Звонки на горячую линию принимаются в круглосуточном режиме.

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