Москва, , 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом. Комментарий об этом опубликован на странице коллектива в Instagram.

«Мы сожалеем, но так же считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

В группе отметили, что с момента объявления их участниками конкурса ощущали «невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей».

«Спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус!» — заявили музыканты.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2020» должен был проходить с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердаме. Ожидалось, что группа Little Big из Санкт-Петербурга будет представлять Россию на мероприятии.

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