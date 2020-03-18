Женева, Швейцария, , 20:22 — REGNUM Число инфицированных COVID-2019 в мире превысило 200 тыс. человек. Об этом 18 марта сообщил журналистам в ходе брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По данным главы ВОЗ в мире на данный момент насчитывается более 200 тысяч человек, заражённых коронавирусной инфекцией. Из них скончалось более восьми тысяч человек.

После Китая, где отмечается более 80 тысяч заразившихся, лидерами по выявленным случаям заражения коронавирусом являются Италия, где свыше 31,5 тыс. заражённых, Иран, где заразились более 17 тыс. человек, Испания где выявлено свыше 13,9 тыс. случаев заражения и Германия, в которой зарегистрировано свыше 11 тыс. случаев.

Всего в мире пандемией коронавируса затронуто уже 170 стран и территорий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении ВОЗ о старте испытаний вакцины против коронавируса COVID-2019.

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