Женева, Швейцария, , 19:56 — REGNUM Начаты первые испытания вакцины против коронавируса COVID-19, заявил 18 марта на пресс-конференции в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, первое тестирование вакцины спустя всего 60 дней после установления генетической природы вируса является невообразимым достижением.

«Первые тесты вакцины начались спустя всего 60 дней после выяснения генетической последовательности нового вируса. Это невообразимое достижение. Мы советуем исследователям всех стран мира регулярно проводить проверку экспериментальных лекарств», — сказал Гебрейсус.

Как сообщало ИА REGNUM, на 18 марта в мире выявлено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. В восьми тыс. случаев заболевание привело к летальному исходу.

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