Москва, , 19:50 — REGNUM Укрепление иммунитета является самым надежным способом защиты от нового коронавируса, утверждают врачи.

При этом укреплять иммунитет следует простыми и проверенными средствами, известными еще нашим бабушкам и дедушкам, а не приемом сомнительных новомодных БАДов.

Прежде всего, нужно правильно и полноценно питаться, не переедать и не морить себя диетами, чтобы «похудеть к лету», потому что лето еще не скоро, а заболеть можно уже сейчас.

Нормализуйте режим сна и бодрствования, старайтесь высыпаться. Не нервничайте и тем более не поддавайтесь панике — от этого страдает не только сон, но и напрямую иммунитет.

Бросьте вредные привычки. У курильщиков страдает не только иммунная система, но и легкие, которые может атаковать вирус, у тех, кто увлекается алкогольными напитками, хуже работают печень и почки, что тоже отнюдь не поможет бороться с недугом. Также у людей с вредными привычками часто бывает повышенное кровяное давление, что повышает риск неблагоприятного течения коронавирусной болезни.

Занимайтесь спортом. Даже если в вашем городе закрыты спортивные клубы, есть множество чрезвычайно эффективных и полезных упражнений, которые можно делать дома.

Принимайте витамины, прежде всего витамин D, которого так не хватает нам зимой и ранней весной. Но не думайте, что чем больше витаминов, тем лучше — аптечные витамины следует принимать точно по инструкции, иначе есть риск гипервитаминоза. Объедаться цитрусовыми тоже не стоит — это может привести к тому же гипервитаминозу или аллергии.

Также врачи рекомендуют грамотное закаливание (только если вы совершенно здоровы!) — контрастный душ, обтирание и другие подобные процедуры.

Напомним, эпидемия коронавируса COVID-19, начавшаяся в декабре прошлого года в Китае, в настоящее время распространяется по миру. Правительства большинства стран принимают меры, чтобы замедлить или предотвратить распространение инфекции. В интернете появляется множество советов, как защититься от вируса, среди них весьма странные и даже опасные для здоровья и жизни.