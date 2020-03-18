Иерусалим, , 20:49 — REGNUM Въезд в страну для всех иностранных граждан на фоне распространения коронавируса закрыли власти Израиля. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба управления по вопросам народонаселения и миграции страны.

Въезд закрывается даже для тех иностранных граждан, которые располагают местом для двухнедельной самоизоляции после приезда в Израиль.

До этого в стране действовало распоряжение правительства Израиля о двухнедельном обязательном карантине для всех иностранных граждан и граждан Израиля, въезжающих в страну.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что всеобщий карантин в стране вводиться не будет. Нетаньяху не исключил при этом введение локального карантина.

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