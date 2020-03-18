Еманжелинск, Челябинская область, , 19:48 — REGNUM В Челябинской области гражданину из числа детей-сирот чиновники предоставили непригодное жильё. Возбуждено уголовное дело, сообщает областное управление СКР.

Это произошло в Еманжелинске. Непригодное для проживания жильё предоставили ему в 2014 году.

Дело завели по факту превышения должностных полномочий. Идёт расследование. Как сообщало ИА REGNUM, о произошедшем стало известно СМИ в начале марта. После этого СКР начал проверку.

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