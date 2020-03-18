Москва, , 19:38 — REGNUM Уличный художник, пожелавший остаться неизвестным, создал граффити-антигероя под именем «коронарик». Об этом он рассказал в интервью авторам Telegram-канала Mash.

Граффити с «коронариком», очень напоминающим одного из героев мультсериала «Смешарики», появилось в Москве на Уральской улице.

Как отмечает сам художник, свою работу он выполнил ночью и ни с кем её не согласовывал, поскольку «в этом и прелесть уличного искусства, что можно придумать что-то и просто пойти и нанести».

Изображение «коронарика» художник нанёс с помощью трафарета.