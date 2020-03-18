Москва, , 19:27 — REGNUM Киноактёр Павел Деревянко дал старт флешмобу под названием #мойдодырчеллендж. Соответствующую запись Деревянко разместил в своём аккаунте в Instagram.

«Друзья! Присоединяйтесь к #мойдодырчеллендж, выкладывайте видео и, главное, мойте руки всегда, и никакие вирусы не пройдут!» — написал Деревянко.

На кадрах видно, как актёр вместе со своей дочерью натирают руки мылом, после чего моют их под краном.

Стоит отметить, что таким образом Павел Деревянко присоединился к флешмобу, в котором участвуют многие мировые знаменитости: они выкладывают видеоролики, на которых моют руки с мылом под водой.