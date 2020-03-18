Воронеж, , 19:26 — REGNUM Проведение любых мероприятий приостанавливается в учреждениях культуры Воронежской области с 19 марта, об этом сообщила пресс-служба правительства области.

«С 19 марта в воронежских театрах, музеях, библиотеках, а также в филармонии и ВКЗ приостанавливается проведение любых мероприятий. Запланированные репертуарные и гастрольные спектакли и концерты будут переноситься на другие дни», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеже был введён режим повышенной готовности. В регионе и областном центре запрещено проведение мероприятий с участием более 50 человек, отменены культурные и спортивные мероприятия, принимаются решение о переносе концертов.