Ярославль, , 19:23 — REGNUM Губернатор Дмитрий Миронов подписал указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Ярославль

Указом запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано приостановить деятельность, связанную с отдыхом и оздоровлением детей.

Гражданам, которые посещали иностранные государства, где выявлен коронавирус, рекомендовано сообщать об этом на горячую линию департамента здравоохранения и пройти самоизоляцию в течение 14 дней. То же самое рекомендуется сделать членам их семей.

Работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников и следить за состоянием их здоровья. В целом набор мер похож на тот, что ранее был введен в Москве.

Также указом создан штаб по предупреждению завода и распространения коронавируса.

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