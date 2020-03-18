Тегеран, , 22:22 — REGNUM 18 марта иранский спортсмен ушу заявил, что иранцы только с упорством смогут победить эпидемию коронавируса, оставив позади трудные дни для народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами агентства IRNA, спортсмен высоко оценили кампанию под названием «Моя доля в борьбе с эпидемией коронавируса». Эрфан Ахангарян также сообщил, что коронавирус существует уже некоторое время и распространяется далеко за пределами Евразии, создавая при этом трагедию для всего человечества.

Он также отметил: «Я хочу, чтобы жители моей страны прислушались к советам специалистов по гигиене, не выходили из дома и тесно сотрудничали с людьми, участвующими в ожесточенной кампании по борьбе с эпидемией».

Обращаясь к иранцам, спортсмен заявил: «Я пробыл дома уже более 14 дней. Мы все должны оставаться дома и не ехать в отпуск во время празднования Навруза, чтобы помочь сдержать распространение эпидемии в ближайшее время».

«Сейчас нам как никогда необходимо единство, мы должны прислушиваться к тому, что говорят чиновники и врачи», — сообщил Ахангарян.

Чемпион мира по ушу 2019 года и золотой призер Азиатских игр в Джакарте также отметил: «Я должен поблагодарить врачей и медсестер, которые работают круглосуточно и подвергают свою жизнь большому риску».

Ранее глава Центра общественных связей и информации министерства здравоохранения и медицинского образования заявил, что 16 169 иранцев были заражены коронавирусом (COVID-19) в Иране, 998 из них погибли.